Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Сооронбай Жээнбеков провел первое в качестве главы государства заседание Совета безопасности, посвященное борьбе с коррупцией. Практически все силовые и фискальные ведомства получили порцию критики. Особенно досталось Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе. По итогам Совбеза решено в ближайшее время проверить доходы и расходы всех силовиков.

ALF Consulting SA заинтересовалась приобретением 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». Это одна из самых непродающихся компаний Кыргызстана. И пока все те, кто на нее претендовал, все больше смахивали на аферистов. ALF Consulting SA аффилирована с российскими миллионерами Борисом и Михаилом Зингаревичами, у которых в свое время работал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Фото ИА «24.kg». На митинге в поддержку политических заключенных у колонии № 47 в Бишкеке

Отставки главы ГКНБ требовали митингующие около колонии № 47 в Бишкеке. Они собрались, чтобы поддержать объявивших голодовку политических заключенных Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова. Их осудили за попытку захвата власти. Бишкекский городской суд на неделе утвердил приговор нижестоящей инстанции.

Расплата за тепло. Сколько спишут за аварию на ТЭЦ

После аварии на ТЭЦ Бишкека жителям, оставшимся без отопления и горячей воды, обещали произвести перерасчет. В ОАО «Бишкектеплосеть» сообщили, что счета не выставят только за пять дней. ИА «24.kg» проанализировало квитанции, чтобы понять, сколько потеряла Бишкектеплосеть из-за аварии и какова компенсация за дни в холодных квартирах.

Головная боль — общественный транспорт

Фото ИА «24.kg». Состояние общественного транспорта Бишкека далеко даже до нормального

Депутат Бишкекского городского кенеша Сайдахмат Исмаилов предложил ежегодно повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Иначе мы рискуем, по его мнению, оказаться без него вовсе — цены на ГСМ, запчасти растут, а тарифы остаются неизменными. ИА «24.kg» разбиралось, действительно ли у нас самые низкие цены на проезд и сколько тратится денег на обновление муниципального транспорта.

Очень дорогие депутаты

На содержание парламента Кыргызстана в 2018 году выделят 786,6 миллиона сомов. Ежегодно сумма только увеличивается, несмотря на то что популистски депутаты якобы отказываются от привилегий и призывают к экономии бюджетных денег. Экономить на себе они не намерены. Подробнее о тратах на народных избранников в материале «Жогорку Кенеш-2018. Во сколько обходятся нам депутаты».

Сотовые операторы и Нацбанк. Противостояние продолжается

Фото пресс-службы Нацбанка. Заместитель председателя НБ КР Лада Орозбаева

Национальный банк предлагает запретить пополнять электронные кошельки с баланса мобильных телефонов. Обсуждение поправок в положение об электронных деньгах длится почти пять месяцев. Но мнение Нацбанка не изменилось. Заместитель председателя Национального банка Лады Орозбаевой в интервью ИА «24.kg» разъяснила, почему регулятор так упрямится.

Олимпийцам пригрозили военной дисциплиной

В многострадальном Республиканском училище олимпийского резерва недавно вновь сменился директор. Пост занял опытный Кадырбек Эргешов. О самых злободневных проблемах РУОР и способах их решения он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Девушка со стальными кулаками

Фото из Интернета. Валентина Шевченко празднует досрочную победу в бою с Присциллой Качоэйрой

Валентина Шевченко недавно блестяще выиграла очередной бой под эгидой UFC. За 9,5 минуты она нанесла по сопернице, бразильянке Присцилле Качоэйре, 230 точных ударов, а пропустила лишь три. Какие у нее остались впечатления от боя и когда ждать ее нового появления на ринге, звезда ММА рассказала ИА «24.kg».

Как отучить кыргызстанцев от полиэтиленовых пакетов

Признайтесь, у кого дома нет пакета для пакетов? Этот кусочек полиэтилена прочно вошел в нашу жизнь. Ни один поход в магазин не обойдется без него. Поэтому инициатива чиновников запретить «использование мелких полиэтиленовых пакетов, которые выдают в супермаркетах и на базарах», вызвал такие споры у кыргызстанцев. ИА «24.kg» собрало различные мнения, чтобы оценить масштабы бедствия.

Фотовзгляд читателей на Кыргызстан

Фото Орынбека Асилбаева. Закат. Село Милянфан у границы с Казахстаном, Чуйская область

Мы продолжаем с помощью наших читателей изучать нашу республику. Наш архив постоянно пополняется. Некоторые же читатели, чьи фотографии уже попадали в наши галереи, продолжают присылать новые кадры. Мы вовсе не против и даже обеими руками «за». Мы удивляемся сами и продолжаем удивлять всех, кто смотрит наши «Мгновения жизни. Чуйский закат и иссык-кульская Сказка».

Международный скандал в усыновлении

В Кыргызстане на международное удочерение едва не отдали двух воспитанниц Чуйской школы-интерната. И все бы ничего, если бы не было кыргызской семьи, желающей стать опекунами девочек. Где же тот самый приоритет национального усыновления, о котором неустанно говорят чиновники? ИА «24.kg» выслушало всех участников скандала.

Поменять швейцарские Альпы на Тянь-Шань

Фото из личного архива. Швейцарец Самуэль Марет (справа) часто путешествует по республике

Экономист по образованию Самуэль Марет впервые приехал в Кыргызстан из Швейцарии в 2000 году, чтобы покататься на сноуборде. Но влюбился в Кыргызстан, в прекрасную кыргызскую девушку и уже не смог вернуться на родину. Об этом и не только он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Что делать, если вас задержала милиция

Нередко сотрудники милиции останавливают граждан и просят показать документы. А вот как нужно действовать в такой ситуации, знают немногие. Почему вы заинтересовали милиционера и как долго вас могут продержать в отделении, рассказали ИА «24.kg» в ГУВД Бишкека.

Выжать из жизни максимум

Фото ИА «24.kg». Олег Каменев: Время побеждать!

Как за два года поправить здоровье и стать чемпионом мира? Пауэрлифтер Олег Каменев знает ответ! В свои 64 он живет полной жизнью и с оптимизмом смотрит на мир. О пути к спортивной вершине и источниках вдохновения он рассказал ИА «24.kg» — «Чемпион мира по пауэрлифтингу: Когда не жму штангу, занимаюсь виноделием».

Как оказавшись в темноте, не потерять себя

Вы представляете, каково это оказаться в темноте? Не на несколько мгновений, в закрытом чулане или глубокой безлунной ночью, а надолго или даже навсегда. И при этом погладить одежду, приготовить горячий обед, самостоятельно доехать до работы... О том, как люди справляются с этим, наш журналист испытала на себе. Ее впечатления читайте в материале «Вдвоем в темноте. Как я училась ходить с тростью».