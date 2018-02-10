Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 февраля ясно и без осадков. Воздух прогреется от −11 до +1 градуса. День увеличился до 10 часов 20 минут: восход Солнца в 8.06, заход в 18.26.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру».

В экспозиции представлены более 50 живописных работ известных художников — графика, скульптура, изделия из войлока.

— В «Асанбай-центре» продолжается выставка Всеволода Демидова.

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перфомансов, хэппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.

— В 12.00 в АУЦА пройдет День открытых дверей.

В День открытых дверей все желающие смогут получить подробную информацию о предлагаемых направлениях и возможностях получения финансовой поддержки.

— В 12.30 в студии альтернативного обучения «Окна» мероприятие для детей от 8 до 11 лет «Окно в искусство».

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Детям расскажут об Африке и творчестве народов, которые там живут и жили раньше. На практическом занятии будут рисовать африканские маски.

Вход 350 сомов.

— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева дадут балет «Лебединое озеро».

Балет в четырех действиях. Шедевр русской классической хореографии, гениальное творение П.И.Чайковского.

Либретто В.Бегичева, В.Гельцера. Хореография М.Петипа, Л.Иванова, М.Мессерера.

В основе сюжета — сказка, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Зигфрид уверен в силе и неизменности своего чувства — он освободит Одетту от власти чародея.

— В 17.00 в кафе «Тесто Место» начнется интеллектуальная вечеринка PechaKucha.

Это неформальная встреча, где интересные люди Бишкека рассказывают о не менее интересных вещах в формате 20×20. Спикером может стать любой желающий. А формат прост: презентация должна состоять из 20 слайдов, и по каждому слайду спикер может говорить ровно 20 секунд.

PechaKucha — это не просто презентации и слайдшоу, это возможность личного развития, налаживания новых контактов, и самое главное — живого общения!

Вход свободный.

— В 18.30 в кофейне Tucano Coffee покажут черно-белую, французскую любовную историю Люка Бессона «Ангел-А».

28-летний Андре, который задолжал всему Парижу, понимает, что для него все кончено. У него ничего не осталось за душой, и единственный выход, который он смог найти для себя, — самоубийство.

Фильм про всех и для всех, он затрагивает основной вопрос человечества: чего же нам не хватает. Режиссер картины Люк Бессон поставил глобальную задачу раскрытия внутреннего мира человека. Убрав все краски, он добился чистоты происходящего, некоего появления пустоты, где все время чего-то не хватает, но обязательно появится...

— В 19.00 в ololohaus пройдет набор в новую группу на полумарафон «Жаздеми». Обучение правильному бегу.

Через 7 недель подготовки вы сможете пробежать полумарафон, который состоится 8 апреля. А сегодня вам предлагают познакомиться с I Love Running.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» — «Театр теней».

Вас ждут живое исполнение и море позитива. Вход свободный.

Справки по телефонам: 0550 223 667; 0553 04 18 70.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Токмаке пройдут международные соревнования WEF 47 Selection 13 по кулатуу эртаймаш.

Запланированы профессиональные бои среди представителей Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

— В Канте состоится пятый тур зимнего первенства по футболу.

«Бостери» — «Живое»,

«Абдыш-Ата-2» — «Кара-Балта-2»,

«Дордой-2» — «Кара-Балта»,

«Ынтымак» — «Наше».

Это последний тур предварительного раунда. По его окончании определятся участники стыковых матчей.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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