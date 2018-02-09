Уровень смертности населения в Кыргызстане в 2017 году снизился с 5,5 процента до 5,3 процента на тысячу человек. Об этом стало известно на коллегии Министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, основной причиной смертности остаются болезни системы кровообращения (51,9 процента), на втором месте — новообразования (11,6 процента).

Внешние причины (травмы в ДТП и другие случаи) занимают третье место (8,6 процента). У 6,3 процента умерших в 2017 году были проблемы с пищеварением, 5,6 процента страдали от болезней органов дыхания.