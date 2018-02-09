В Бишкеке почти в два раза выросло количество ДТП с общественным транспортом

В Бишкеке за 2017 год почти в два раза выросло количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием общественного транспорта. Такие данные представлены сегодня на итоговой коллегии столичной мэрии.

Всего за 12 месяцев по городу зарегистрировано 2 тысячи 268 ДТП, что на 916 фактов больше, чем в 2016-м. При этом количество погибших в ДТП уменьшилось и составило 67 человек, количество пострадавших, напротив, возросло и составило 2 тысячи 894.

В том числе с участием общественного транспорта зарегистрировано 252 ДТП (в 2016-м – 136), в которых погибло 2 человека и ранено 408.

За 2017 год выявлено 292,3 тысячи нарушений ПДД. По решению суда 1 тысяча 190 водителей лишены водительских прав.