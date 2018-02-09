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Общество

В 2017 году в Бишкеке снесли больше четырех тысяч объектов

В 2017 году в Бишкеке снесли 4 тысячи 437 объектов, в том числе 986 капитальных строений (пристройки, заборы, фундаменты), 2,3 тысячи рекламных конструкций и 1 тысячу объектов облегченного типа. Такие данные представлены сегодня на итоговой коллегии мэрии.

По данным муниципалитета, за правонарушения в сфере индивидуального жилищного строительства выдано 713 предписаний и 2,5 тысячи уведомлений.

При этом Управление землепользования и строительства мэрии ввело в эксплуатацию 705 жилых домов. Выдано 744 разрешения на строительно-монтажные работы.

За фактическое пользование земельными участками взыскана арендная плата в 12,7 миллиона сомов.
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