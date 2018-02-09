Афиша на выходные: 10-11 февраля

Театр

10 февраля. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайле Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

10 февраля. Балет «Лебединое озеро»

В основе сюжета — сказка, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Зигфрид уверен в силе и неизменности своего чувства: он освободит Одетту от власти чародея.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

11 февраля. Графическая сюита «Поле»

Уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана — премьера графической сюиты «Поле» по повести Ч.Айтматова «Материнское поле». Новый жанр, новый формат, новые сценические решения.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

11 февраля. Опера «Севильский цирюльник»

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга П.Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

10 февраля. Концерт пианиста Танела Йоаметса (Эстония)

Лауреат престижных международных конкурсов выступает по всему миру. В программе произведения Франца Шуберта, Александра Скрябина и эстонских композиторов.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 17.30.

10 февраля. Электронная вечеринка resonance

Всю ночь сеты от диджеев Бишкека и специально приглашенной из Москвы гостьи @natali_f_.

«Асанбай-центр», 23.00.

10 февраля. Концерт группы «Театр теней»

Как написали сами участники группы, они играют рок, блюз и прочую ерунду.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

10 февраля Latino party

На трехчасовой вечеринке будет мастер-класс по бачате для начинающих. Лучшим танцорам-новичкам вручат подарки.

ТРЦ «Asia Mall», 18.00.

Выставки, ярмарки

1-15 февраля. Выставка Всеволода Демидова (Алматы)

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перформансов, хеппенингов. Родился в 1964 году в Баку, живет в Алматы.

«Асанбай-центр», 12.00-24.00.

7 февраля — 2 марта. Выставка «С мольбертом по миру»

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, графика, скульптура, изделия из войлока.

«Галерея М», 9.00-19.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

10 февраля. Женская арт-терапевтическая встреча

В уютной доброжелательной обстановке вы проработаете такие темы, как психосоматика, дискомфорт в теле, блоки и зажимы, комплексы и обиды, скованность, стрессы, ресурсы и самоисцеление. Предварительная запись по телефону 0556207221.

8-й микрорайон, д.1, 10.00.

10 февраля. Вечер поэзии

Любители поэзии, красивой музыки и романсов приглашают вас на встречу. Регистрация по ссылке.

Кыргызская шахматная академия, 18.00.

10 февраля. Мастер-класс «Подарки любимым»

На занятиях по аппликации вы сделаете открытку и подарок своими руками. В стоимость входят кружка, краски, кисточки, открытки и работа мастера.

Feel Good Center, 14.00.

10 февраля. Занятия по скандинавской ходьбе

Его проведет сертифицированный инструктор Международной школы скандинавской ходьбы Виолетта Афуксениди (Казахстан). В стоимость входит аренда инвентаря.

Парк Победы имени Д.Асанова, 10.00-12.00.

10 февраля. Встреча с писателем Данияром Каримовым

Данияр Каримов — философ, интеллектуал, писатель-фантаст, журналист-международник, редактор представительства «Российской газеты» в Кыргызстане и просто хороший человек. Регистрация по телефону 0555505043.

Чуй, д.110, 14.00.

11 февраля. Тренинг по развитию личности

Терапевтическая группа (10-12 человек) поможет вам стать более уверенным и узнать свои сильные стороны, осознать причины своих проблем, научиться справляться с чувством одиночества и другими неприятными эмоциями, свободно выражать свои чувства, эмоции, мысли. Встречи проходят раз в неделю. Регистрация по телефону 0700975417.

КГМА, 14.30.

11 февраля. Открытая тренировка по бегу

Если вы еще не решили, ваш ли вид спорта бег, это занятие поможет вам определиться. Будут мини-лекция об основах бега, базовые упражнения, первичный анализ техники бега, типовая тренировка в сокращенном виде.

Стадион имени Д.Омурзакова, 14.00.

11 февраля. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой.

Ololo art Studio, 17.00.

Кино

10 февраля. Ночь аниме

Будут представлены шедевры японской анимации: «Твое имя» (2017), «Форма голоса», «Волчьи дети Амэ и Юки» (2012).

Кинотеатр «Россия», 23.00-6.30.

10 февраля. Показ фильма «Ангел-А»

Двадцативосьмилетний Андре, который задолжал всему Парижу, понимает, что для него все кончено. У него ничего не осталось за душой, и единственный выход, который он смог найти для себя, это самоубийство.

Tucano Coffee, 18.30.

Для детей

10 февраля. Танцевальные мастер-классы

Бесплатные уроки от профессионалов из России по направлениям. Запись и подробности — по телефонам 0777341041, 0553803203.

Студия балета Anna Pavlova.

10 февраля. KitepQuiz по книгам о Гарри Поттере

Quiz — это игра, в ходе которой несколько участников отвечают на вопросы. Собирайте свою команду — и в путь! Число участников в команде: 3-6 человек.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени Баялинова, 16.00-19.00.

10 февраля. Мастер-класс «Маски»

Ваши дети научатся делать маски из папье-маше, картона и бумаги.

ТЦ «Детский мир-2», 16.00.

10 февраля. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

11 февраля. Балет для детей «Доктор Айболит»

На живописном берегу моря стоит домик доктора Айболита. Печальное известие пришло из тропиков. Там тяжело заболели обезьяны. Нужно ехать! Кошка, ласточка, собака Авва, обезьяна Чичи, Танечка и Ванечка отправляются вместе с доктором спасать больных животных.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

11 февраля. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители — Старушка-лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

11 февраля. Спектакли «Веселый светофор» и «Ак куунун бактысы»

Какие бывают дорожные знаки и что они обозначают? Об этом и многом другом, связанном с правилами дорожного движения, расскажет «Веселый светофор».

Мир лебедей изумителен. И спектакль «Ак куунун бактысы» призывает детей и их родителей беречь и ценить их.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.