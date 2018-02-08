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18:22, 08 февраля 2018
, Бишкек -
ИА «24.kg»
Китайская модернизация: за эти деньги Илон Маск мог запустить ТЭЦ в космос
18:22, 08 февраля 2018
, Бишкек -
ИА «24.kg»
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/75577/
просмотров: 2072
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