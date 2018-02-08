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Общество

Смог над Бишкеком. Если игнорировать проблему, она не исчезнет

«Если игнорировать проблему, она не исчезнет», — говорится в ролике молодежного экологического движения MoveGreen. Видео «Черный человек» активисты выложили на странице движения в Facebook.

«Некоторые люди предпочитают ничего не знать о существующей опасности, полагая, что это поможет им спокойно жить. Но ведь мы посещаем врачей, водим к ним детей, сдаем анализы. Для чего? Чтобы принять меры по защите своего здоровья, жизни и безопасности детей? Или мы предпочтем жить в сладком неведении?» — написали активисты.
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