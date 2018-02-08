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Общество

Кыргызстанец вошел в совет по разработке туристического бренда Башкортостана

Дизайнер из Кыргызстана Алексей Лысогоров вошел в экспертный совет по разработке туристического бренда Башкортостана. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный специалист по связям с общественностью Конгресс-бюро Башкортостана Елена Арямнова.

По мнению эксперта, Башкирия с точки зрения туризма занимает несколько ниш, самые востребованные из которых — активный отдых (горные лыжи, рафтинг), оздоровительный (санатории), культурологический (пещеры, заповедники и тому подобное). Важно это учесть и объединить при разработке бренда, не делая акцент на одном из направлений.

«Ассоциации с Уфой ограничены общеизвестными символами: башкирский мед, природная красота и Салават Юлаев. Один конкретный символ не сможет привлечь внимание настолько, чтобы стать брендом региона», — отметил Алексей Лысогоров.

Он считает, что туристический бренд должен удивить. Решение должно быть новым, ярким, позитивным, чтобы иметь возможность повлиять на общий имидж и в то же время рассказать зрителю какую-то мини-историю, заинтриговать его, привлечь внимание, создать позитивную запоминаемость.

Алексей Лысогоров — автор более сотни известных логотипов и брендов Кыргызстана, преподаватель дизайна, обладатель наград на международных фестивалях рекламы и дизайна, а также член жюри многих конкурсов по дизайну.
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