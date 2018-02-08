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Общество

Какие ведомства Кыргызстана самые коррумпированные? Опрос

Сооронбай Жээнбеков сегодня провел первое в статусе главы государства заседание Совета безопасности. Гнев президента страны обрушился на силовиков.

Президент дал последний шанс

Выступая на Совбезе, Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан до сих пор не может подняться в рейтинге Transparency International. По последним данным, КР заняла 136-е место среди 176 стран мира. 

В этом виноваты наши правоохранительные, фискальные органы и судебная власть. Нам известно, что раскрываемость резонансных преступлений низкая. Наши органы заняты мелкими преступлениями и беспричинной проверкой бизнеса.

Сооронбай Жээнбеков
Генпрокуратуру президент обвинил в неэффективности и безосновательных проверках, сотрудников Антиокррупционной службы и вовсе потребовал проверить на соответствие занимаемым должностям. Более того, глава государства считает, что наркопоток «Северный транзит» — результат коррупции в силовых ведомствах.

По словам Сооронбая Жээнбекова, государственные органы, которые борются против коррупции, сами коррумпированы, поэтому не в состоянии вести эффективную работу. Возмутился глава государства и тем, что силовики передвигаются с охраной и в сопровождении.

Президент пообещал вмешиваться в деятельность госорганов, если будут жалобы со стороны граждан. Сооронбай Жээнбеков дал чиновникам и силовикам последний шанс начать реальную борьбу с коррупцией.

Кто у нас самый коррумпированный?

Навести порядок в работе госорганов и избавить их от коррупции в Кыргызстане пытаются почти три десятилетия. Но результаты так себе. Из года в год составляются рейтинги самых коррумпированных ведомств. Лидируют в списке чаще всего одни и те же.

В январе 2018 года правительство Кыргызстана представило рейтинг коррумпированности министерств и ведомств. Возглавила его Государственная таможенная служба.

На втором месте Госслужба исполнения наказаний, далее следуют МВД, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол), Министерство образования и Налоговая служба. 

А на ваш взгляд, как ведомство в Кыргызстане самое коррумпированное?

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