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Общество

Из-за отдыха зимой весенние каникулы в Кыргызстане сократят

Из-за отдыха зимой весенние каникулы в Кыргызстане сократят. В Министерстве образования и науки разъяснили ИА «24.kg», как школьники будут наверстывать учебный план.

При пятидневном обучении восполнение пропущенных учебных часов будет организовано за счет обучения по субботам в течение марта. Отдыхать ученики будут с 21 по 30 марта.

При шестидневном обучении пропущенные часы будут восполнены за счет обучения 26-30 мая. Весенние каникулы для этих школьников продлятся с 26 по 30 марта.

В Министерстве уточняют, что в настоящее время ведомством разработан перспективный базисный учебный план, который после апробации позволит создать равные условия пятидневного обучения для всех школьников.

Напомним, из-за сильных морозов учащиеся школ отдыхали с 26 января до 3 февраля.
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