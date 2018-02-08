Из-за отдыха зимой весенние каникулы в Кыргызстане сократят. В Министерстве образования и науки разъяснили ИА «24.kg», как школьники будут наверстывать учебный план.

При пятидневном обучении восполнение пропущенных учебных часов будет организовано за счет обучения по субботам в течение марта. Отдыхать ученики будут с 21 по 30 марта.

При шестидневном обучении пропущенные часы будут восполнены за счет обучения 26-30 мая. Весенние каникулы для этих школьников продлятся с 26 по 30 марта.

В Министерстве уточняют, что в настоящее время ведомством разработан перспективный базисный учебный план, который после апробации позволит создать равные условия пятидневного обучения для всех школьников.

Напомним, из-за сильных морозов учащиеся школ отдыхали с 26 января до 3 февраля.