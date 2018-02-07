Суд отклонил иск партии «Ата Мекен» к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву

Первомайский районный суд не удоволетворил иск партии «Ата Мекен» и ее лидера Омурбека Текебаева к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Как рассказала ИА «24.kg» юрист социалистов Таалайгуль Токтакунова, в заключении экспертов-лингвистов также указано, что слово «сасык» не оскорбление, и переводится не «вонючий», а «грязный».

По мнению экспертов, представители партии «Ата Мекен» сами виноваты в том, что Алмазбек Атамбаев обозвал их, но он имел в виду не политическую организацию.

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«Речь о митинге партии в конце февраля, когда ГКНБ задержал нашего лидера Омурбека Текебаева. Один из лозунгов гласил: «Руки прочь от Ата Мекена». Бывший глава государства якобы тогда решил, что речь об отечестве в целом, а не о конкретной партии, поэтому так резко и высказался. Социалистам следовало конкретнее писать митинговые слоганы. Что же касается слова «сасык», так оно не оскорбительное и означает в данном контексте «грязный», а не «вонючий». Кроме того, ответчик не указывал, употребляя это слово, именно на партию «Ата Мекен», — рассказала Таалайгуль Токтакунова.

Президент Атамбаев 6 марта 2017 года вручал государственные награды по итогам Года истории и культуры. Он выступил перед собравшимися с речью, в которой и прозвучали фразы «вонючая партия», «поддерживая своего старшего брата — мародера»...

В «Ата Мекене» сочли, что эти слова адресованы социалистам и Омурбеку Текебаеву, и подали иск в суд.