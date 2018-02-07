Обвиняемому в попытке захвата власти разрешили присутствовать в суде три часа

Одному из обвиняемых в попытке захвата власти разрешили три часа присутствовать в суде. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ГСИН.

По их данным, справку о том, что Кубанычбеку Кадырову можно присутствовать на судебном заседании не более трех часов, выписал главный врач исправительной колонии №47.

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«Справка выдана только одному из подсудимых — Кадырову. У него был скачок давления. Состояние здоровья остальных стабильное. Утром 6 февраля один из заключенных отказался ехать в суд из-за плохого самочувствия. После обеда, получив капельницу, в суд отказался ехать второй. В итоге судебное заседание отложили», — сообщили в ГСИН.

Напомним, сразу два осужденных оппозицонера объявили сухую голодовку — эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков и экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. На следующий день к ним присоединился бывший депутат парламента от СДПК Кубанычбек Кадыров.

Первомайский райсуд Бишкека 17 апреля 2017 года вынес решение по делу движения «Эл уну». Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили на свободу в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет. Все, кроме Дастана Сарыгулова, опротестовали приговор в вышестоящей инстанции.