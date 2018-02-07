В Бишкеке родственники заявили о пропаже девушки спустя 10 лет. Милиция ее нашла

В Бишкеке сотрудники милиции нашли девушку, пропавшую 11 лет назад. Подробности произошедшего ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что родственники на тот момент 17-летней Нияз кызы Жамили обратились с заявлением в милицию лишь через 10 лет после ее исчезновения.

«Отец уехал на заработки в Россию. Известно, что девушка жила у родственников. В 2007 году она вышла из дома и не вернулась. Родные написали заявление в милицию только в феврале 2017-го. С их слов, все эти годы они пытались найти Жамилю сами. При этом не придавали особого значения ее пропаже», — отметили в ГУВД.

Оперативники УВД Октябрьского района нашли девушку. Выяснилось, что все это время она не выезжала из Бишкека. Известно, что девушка некоторое время жила у дальних родственников и подруг. Все это время подрабатывала в разных местах, отметили в милиции.

В ГУВД уточнили, что девушку передали родственникам.