В Бишкеке родственники заявили о пропаже девушки спустя 10 лет. Милиция ее нашла

В Бишкеке сотрудники милиции нашли девушку, пропавшую 11 лет назад. Подробности произошедшего ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.
Уточняется, что родственники на тот момент 17-летней Нияз кызы Жамили обратились с заявлением в милицию лишь через 10 лет после ее исчезновения.
Оперативники УВД Октябрьского района нашли девушку. Выяснилось, что все это время она не выезжала из Бишкека. Известно, что девушка некоторое время жила у дальних родственников и подруг. Все это время подрабатывала в разных местах, отметили в милиции.
В ГУВД уточнили, что девушку передали родственникам.