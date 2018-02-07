В Жогорку Кенеш за три года не внесли ни одного закона по борьбе с наркотиками

За последние три года в Жогорку Кенеш не представили ни одного законопроекта, связанного с противодействием распространению наркотиков. Об этом на круглом столе «Новые наркотики и изменение наркосцены в Центральной Азии» сообщил эксперт парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Уланбек Рысмендиев.

«Законодательная инициатива должна исходить от исполнительных органов власти — правительства, ГКНБ, прокуратуры. То есть всех тех, кто занимается вопросами борьбы с наркотиками. Последние законопроекты, касающиеся наркоситуации, правительство представило в Жогорку Кенеш в конце 2014-го — начале 2015 года», — сказал он.