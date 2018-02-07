Россия открывать новые военные базы в Центральной Азии не планирует

Россия укрепила все свои базы в Центральной Азии и открывать новые не планирует. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

«Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков после их поражения в Сирии и Ираке. Эти риски возникли не вчера. Россия, наши союзники, в целом ОДКБ и СНГ постоянно принимают необходимые меры. Укрепляются пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры», — рассказал представитель МИД РФ.

По его словам, 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. «Усилен потенциал нашей авиабазы в Кыргызстане. В рамках СНГ ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно», — считает Александр Стерник.

На общей обстановке благотворно сказывается процесс оздоровления отношений между странами Ферганской долины — Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Александр Стерник

«До недавнего времени при появлении трений в этом треугольнике возникала напряженность между национальными общинами, живущими в долине в тесном соседстве. Этим могли пользоваться экстремисты в подрывных целях. Сейчас благодаря ожившему сотрудничеству Ташкента с Бишкеком и Душанбе подобные риски снижены», — отметил он.