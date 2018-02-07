Астроном-любитель нашел потерянный спутник NASA

Инженер-электрик Скотт Тилли в свободное время слушал радиосигналы с помощью оборудования, установленного на крыше его дома в канадской провинции Британская Колумбия. Он пытался найти запущенный в январе секретный американский спутник Zuma. Об этом написала Meduza.io.

Скотту Тилли удалось поймать сигнал, но оказалось, что он идет совсем от другого спутника. Астроном-любитель нашел аппарат IMAGE, связь с которым потеряли в 2005 году.

IMAGE запустили в марте 2000 года для исследования магнитосферы Земли. Миссия начиналась очень успешно. Первоначально она была рассчитана на два года, но срок службы спутника дважды продляли. В декабре 2005-го во время очередного сеанса связи аппарат не ответил на команды из Центра управления.

«Многочисленные попытки восстановить связь провалились. Последнюю из них предприняли в 2007 году: инженеры NASA предполагали, что бортовой компьютер спутника перезагрузится, после того как аппарат попадет в тень во время солнечного затмения, а затем выйдет из нее. Такая перезагрузка была предусмотрена на случай резкого падения заряда солнечных батарей. Но затмение не помогло восстановить связь», — сообщило издание.

NASA официально объявило о завершении миссии, при этом точную причину поломки так и не установили: ученые лишь предположили, что оборудование аппарата подверглось слишком сильному воздействию космического излучения.

Когда Скотт Тилли поймал сигнал спутника, он за обедом рассказал об этом жене. Та предложила ему обратиться в NASA. На вопрос, как это сделать, она ответила: «Если ты можешь найти спутник в космосе, наверняка сумеешь найти и тех, кто его построил».

«Тилли написал о результатах своих наблюдений в Твиттере и обратился к нескольким ученым, работавшим над проектом IMAGE. По словам астронома-любителя, на следующий день его почтовый ящик был полон писем от этих людей», — написала Meduza.

Проверив полученный сигнал, NASA подтвердило, что спутник найден. При этом не ясно, почему (и когда именно) он «проснулся» после сбоя. Агентство пришло к выводу, что аккумуляторы аппарата полностью заряжены, и сам он в хорошем состоянии. Однако научные инструменты на его борту пока не подключены.

«Дело в том, что почти за 18 лет с момента запуска спутника его оборудование и программное обеспечение устарели не на одно поколение. Поскольку инженеры уже давно не работают с такими системами, им понадобится время, чтобы восстановить управление спутником», — сообщили в NASA.