В Бишкеке почтили память правозащитника Шералы Назаркулова

В центре Бишкека прошел митинг-реквием, посвященный правозащитнику Шералы Назаркулову.
Он умер 7 февраля 2002 года, на 22-й день голодовки, объявленной в качестве протеста против передачи Китаю кыргызских земель Узенгу-Кууш. Также он требовал освободить из-под стражи в то время депутата парламента от Аксыйского округа Азимбека Бекназарова.
Экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун отметил, что мероприятие проходит ежегодно на протяжении 16 лет.
«Шералы погиб за Родину. У него было много идей, он был уникальным человеком. Назаркулов является обладателем многих государственных наград. Он один из тех, кто встречался с Михаилом Горбачевым, Григорием Явлинским. Его именем названы школа и улица. Кроме того, создан фонд имени Шералы Назаркулова, открыт музей», — рассказал Турсунбек Акун.
«Он один из тех, кто боролся за границы нашей страны. Он тот, кто шел против власти и государства, чтобы наши земли не продавались», — отметила она.