В Бишкеке почтили память правозащитника Шералы Назаркулова

В центре Бишкека прошел митинг-реквием, посвященный правозащитнику Шералы Назаркулову.

Он умер 7 февраля 2002 года, на 22-й день голодовки, объявленной в качестве протеста против передачи Китаю кыргызских земель Узенгу-Кууш. Также он требовал освободить из-под стражи в то время депутата парламента от Аксыйского округа Азимбека Бекназарова.

Экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун отметил, что мероприятие проходит ежегодно на протяжении 16 лет.

«Шералы погиб за Родину. У него было много идей, он был уникальным человеком. Назаркулов является обладателем многих государственных наград. Он один из тех, кто встречался с Михаилом Горбачевым, Григорием Явлинским. Его именем названы школа и улица. Кроме того, создан фонд имени Шералы Назаркулова, открыт музей», — рассказал Турсунбек Акун.