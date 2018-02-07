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Общество

В Бишкеке почтили память правозащитника Шералы Назаркулова

В центре Бишкека прошел митинг-реквием, посвященный правозащитнику Шералы Назаркулову.

Он умер 7 февраля 2002 года, на 22-й день голодовки, объявленной в качестве протеста против передачи Китаю кыргызских земель Узенгу-Кууш. Также он требовал освободить из-под стражи в то время депутата парламента от Аксыйского округа Азимбека Бекназарова.

Экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун отметил, что мероприятие проходит ежегодно на протяжении 16 лет.

«Шералы погиб за Родину. У него было много идей, он был уникальным человеком. Назаркулов является обладателем многих государственных наград. Он один из тех, кто встречался с Михаилом Горбачевым, Григорием Явлинским. Его именем названы школа и улица. Кроме того, создан фонд имени Шералы Назаркулова, открыт музей», — рассказал Турсунбек Акун.

Заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева подчеркнула, что Шералы Назаркулов являлся борцом за права человека. «Он один из тех, кто боролся за границы нашей страны. Он тот, кто шел против власти и государства, чтобы наши земли не продавались», — отметила она.
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