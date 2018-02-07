Семь сотрудников лесхозов, допустивших вырубку леса, уволены в 2017 году

После ревизии по выявлению самовольной вырубки леса на основании решений технических советов в лесхозах освобождены от занимаемых должностей семь человек. Об этом заявили на коллегии Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства по итогам года, сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, проверкой выявлено 579,7 кубических метра вырубленной древесины, ущерб составил 1,9 миллиона сомов. Количество срубленных деревьев — 2 тысячи 209 штук.

Привлечены к материальной ответственности 14 сотрудников, дисциплинарной — 55 человек.