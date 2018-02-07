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Общество

Военного прокурора обвинили в лоббировании интересов главы компании «Иска строй»

Обманутые дольщики строительной компании «Иска строй» заявили ИА «24.kg», что военный прокурор лоббирует интересы главы компании. 

В Ленинском районном суде Бишкека проходит  судебное разбирательство по делу генерального директора строительной компании «Иска строй» Нарынбека Сариева, обвиняемого в мошенничестве.

Дольщики вложили средства в строительство домов с 2009 года, но до сих пор так и не получили жилье.

«Нам с трудом удалось возбудить уголовное дело в отношении главы компании. Суд рассматривает восемь эпизодов. По нашим данным, Сариев построил военному прокурору Нуркамалу Набиеву дом в Бишкеке. За это он лоббировал его интересы в ходе следствия и судебного разбирательства», — заявили дольщики.

Военный прокурор Нуркамал Набиев в разговоре с ИА «24.kg» сообщил, что не знаком с Нарынбеком Сариевым и никакого дома тот ему не строил. 

Я знать не знаю этого человека. Действительно, в прошлом году дольщики приходили ко мне на прием. Я им объяснил, что не знаком с Сариевым и его интересов не лоббирую. Если они найдут этот дом, пусть забирают.

Нуркамал Набиев

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