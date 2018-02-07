Замглавы ГУОБДД получил предостережение за высказывание о съемке сотрудников

Генеральная прокуратура внесла предостережение заместителю начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Ыманалы Саркулову. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

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Отмечается, что предостережение касалось его высказываний о якобы законодательном запрете фото- и видеосъемки и публикации в средствах массовой информации сотрудников ГУОБДД без их разрешения.

«Указанного рода высказывания должностными лицами недопустимы, так как действующим законодательством КР не предусмотрен запрет на фото- и видеосъемку и публикацию действий сотрудников ГУОБДД при несении ими службы», — отметили в Генпрокуратуре.

«Вместе с тем Генпрокуратура призывает всех участников дорожного движения — как водителей транспортных средств и пешеходов, так и сотрудников ГУОБДД — к строгому соблюдению правил дорожного движения и проявлению взаимоуважения», — заключили в главном надзорном органе.