Замглавы ГУОБДД получил предостережение за высказывание о съемке сотрудников

Генеральная прокуратура внесла предостережение заместителю начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Ыманалы Саркулову. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.
Отмечается, что предостережение касалось его высказываний о якобы законодательном запрете фото- и видеосъемки и публикации в средствах массовой информации сотрудников ГУОБДД без их разрешения.
«Указанного рода высказывания должностными лицами недопустимы, так как действующим законодательством КР не предусмотрен запрет на фото- и видеосъемку и публикацию действий сотрудников ГУОБДД при несении ими службы», — отметили в Генпрокуратуре.
«Вместе с тем Генпрокуратура призывает всех участников дорожного движения — как водителей транспортных средств и пешеходов, так и сотрудников ГУОБДД — к строгому соблюдению правил дорожного движения и проявлению взаимоуважения», — заключили в главном надзорном органе.