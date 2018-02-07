Суд Аиды Саляновой. Подсудимая заявляет о своей невиновности

В Бишкекском городском суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Суд, прервав прения адвоката Рабиги Сыдыковой и лишив подсудимую последнего слова, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Аида Салянова выступила перед журналистами и назвала это произволом и вопиющим нарушением ее прав и процессуальных норм УПК. По ее словам, она не нарушала закон и возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву обоснованно, поскольку не было причин не согласиться с решением квалификационной комиссии, которую в 2010 году возглавляла тогда ее заместитель, а теперь главный свидетель обвинения Жылдыз Мамбеталиева.

Аида Салянова отметила, что считает уголовное дело в отношении нее политическим и сфабрикованным. Ей инкриминируется злоупотребление служебным положением.

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения вердикта на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.