Директор Бишкекской ТЭЦ о том, как работает предприятие после аварии

Тепло на ТЭЦ Бишкека вырабатывают половина старого и половина нового оборудования. Об этом сегодня на заседании горкенеша сообщил директор теплоцентрали Андрей Воропаев.

По его словам, оборудование работает в штатном режиме. Два котла по-прежнему находятся в ремонте.

Депутаты спросили о причинах аварии. Однако директор ТЭЦ отказался ее назвать.

«Сложно говорить о причинах аварии. У меня есть мнение, но я воздержусь что-либо говорить до решения комиссии. Мой ответ будет необъективным», — сказал Андрей Воропаев.

Причины аварии на ТЭЦ Бишкека межведомственная комиссия должна установить в течение месяца.