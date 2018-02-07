Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 февраля облачно и небольшой снег. Температура опустится до −12...-6 градусов. День увеличился до 10 часов 12 минут: восход Солнца в 8.10, заход в 18.22.

У кого намечаются тои

День рождения празднует депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев. Ему сегодня 43. Родился будущий политик в селе Кошой Чуйского района одноименной области.

Канатбека Исаева обвиняют в попытке насильственного захвата власти. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек, среди которых гражданский активист Мелис Аспеков. Следствие продлили до 28 февраля.

Более того, Исаев осужден на 12 лет колонии усиленного режима за незаконную передачу земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконную продажу зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконную передачу исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании. Адвокаты обжаловали приговор.

День рождения также отмечает член ЦИК КР Атыр Абдрахматова. Она родилась 7 февраля 1981 года в городе Фрунзе.

До 8 декабря 2017 года была заместителем председателя ЦИК, однако члены комиссии проголосовали за ее снятие с должности, так как «Атыр Абдрахматова не исполняет надлежащим образом обязанности и нарушает принципы работы члена ЦИК, а также ведет себя грубо и неэтично и, пользуясь служебным положением, давит на сотрудников аппарата».

Куда сходить

Культура

— В 9.00 в «Галерее М» откроется выставка «С мольбертом по миру».

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, графика, скульптура, изделия из войлока.

— В «Асанбай-центре» продолжается выставка Всеволода Демидова.

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перформансов, хеппенингов. Родился в 1964 году в Баку, живет в Алматы.

— В 17.30 в агрохолдинге «Жашыл Чарба» состоится семинар «Как построить теплицу в два раза дешевле».

Об особенностях теплиц расскажет Тилек Токтогазиев. Он пять лет занимается тепличным бизнесом. У вас есть уникальный шанс поближе познакомиться с ним и узнать секрет его успеха.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано».

Это история двух женщин, которые прожили жизнь, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, обе любили одного. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

— В 18.30 в ololohaus — арт-среда: Андрей Платонов.

Андрей Платонов — автор таких книг, как «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море».

— В 18.30 в студии ARDA состоится мастер-класс по китайской росписи миниатюрной шкатулочки.

Шкатулка в виде сердечка поместится на самой маленькой женской ладони. Вы научитесь рисовать изящную розочку в стиле китайской росписи. Все материалы предоставит мастерская. Вас ждут три мастер-класса по средам.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 10.00, Октябрьская районная администрация — общественные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год;

— 11.00, отель «Плаза» — круглый стол «Сохранение роли русского языка в информационно-коммуникационной среде Кыргызстана: медиа, образование, бытовое общение»;

— 11.00, Западный зал ЖК — депутат ЖК Акылбек Жамангулов на встрече с председателем правления ОАО «Кыргызалтын» Алмазом Алимбековым и руководством ОсОО «Алтынкен» обсудят проблемы вывоза с территории Кыргызстана золотосодержащего концентрата ОсОО «Алтынкен»;

— 11.00, «Российская газета» — круглый стол «Новые наркотики и изменение наркосцены в Центральной Азии»;

— 13.00, пресс-центр ЖК — пресс-конференция «В целях повышения подотчетности и прозрачности законодательной ветви власти на официальном сайте ЖК внедрен новый инструмент прямой связи с депутатом посредством онлайн-обращения»;

— 16.00, Бишкекский городской суд — апелляция по имуществу Чолпон Джакуповой и «Занозы».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.