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Общество

Противостоять экстремизму должны государство, религиозные организации и общество

В противодействии экстремизму актуальным становится взаимодействие государственных органов, органов местного самоуправления, религиозных организаций и институтов гражданского общества. Об этом во время видеомоста «Как сдерживать распространение радикальной идеологии среди мусульман в СНГ» заявил главный специалист отдела экспертизы Государственной комиссии КР по делам религий Алымбек Эркимбеков.

По его словам, религиозная ситуация в Кыргызстане стабильная. В то же время социально-политическая ситуация осложняется религиозным радикализмом и экстремизмом как во всем мире, так и в Центральной Азии. Это влечет опасность распространения насилия и экстремистской деятельности, угрожающей национальной безопасности.

«Методы пропаганды, используемые деструктивными и экстремистскими движениями, включают неправомерные приемы воздействия на наиболее уязвимые слои населения. Беспокойство вызывает рост числа молодых людей, зачастую разными путями отправляющихся в исламские образовательные учреждения за рубежом. Некоторые оказываются вовлеченными в деятельность экстремистских организаций и по возвращении в свои страны становятся распространителями и проводниками их идеологии», — заявил эксперт.

По его мнению, необходимо предупреждать и запрещать деятельность в стране подобных организаций, противодействовать любым проявлениям религиозной вражды.
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