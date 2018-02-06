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Общество

Дело Аиды Саляновой. На судебное заседание не пускают бывшего депутата

В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Прения сторон продолжаются. 

В зал не пускали бывшего депутата парламента Асию Сасыкбаеву. Она возмутилась и напомнила суду, что процесс открытый.  Асию Сасыкбаеву поддержали и другие сторонники Аиды Саляновой.

Сотрудник милиции потребовал от экс-парламентария покинуть зал судебных заседаний.  Он сказал, что якобы присутствующие нецензурно выражаются и бросаются на представителей правоохранительных органов, которые обеспечивают порядок в здании суда. 

Перепалка закончилась в пользу сторонников обвиняемой: все они остались в зале, а сотрудник милиции вышел за дверь.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, она в 2010 году незаконно, будучи министром юстиции, возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. 
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