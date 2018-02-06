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Общество

Адахан Мадумаров обеспокоен судьбой трех голодающих осужденных

Судебная власть в Кыргызстане действует в интересах одной группы. Об этом на сегодняшней встрече с активистами социальных сетей заявил лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

По его словам, акция протеста троих осужденных за попытку захвата власти — Бектура Асанова, Эрнеста Карыбекова и Кубанычбека Кадырова, семь дней назад начавших сухую голодовку и содержащихся сейчас в больнице исправительной колонии №47, показывает парализованность судебной ветви власти.

«Если бы у нас была справедливая судебная система, то я не волновался бы за их судьбу. Но у нас нет судебной власти. Наши суды выполняют приказы сверху», — заявил Адахан Мадумаров.

Вчера сторонники голодающих провели митинг у здания тюрьмы, потребовав отставки силовиков.
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