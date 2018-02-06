В Бишкеке появится автодром для практических занятий учащихся автошкол

Премьер-министр Сапар Исаков ознакомился с проектом административного здания автомобильного ЦОН, на территории которого предусматривается строительство автодрома для проведения практических занятий для учащихся автошкол. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, Сапар Исаков ознакомился с деятельностью Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава. Глава правительства осмотрел экзаменационные классы для получения водительских удостоверений и залы регистрации автотранспортных средств.

Председатель ГРС Дастан Догоев сообщил, что на сегодня в рамках реализации правительственной программы «Жаны доорго — кырк кадам» и в целях автоматизации и улучшения системы приема и сдачи экзаменов при первичном получении водительского удостоверения разработана и введена в работу новая единая автоматизированная информационная система по тестированию водительского состава, которая содержит информацию обо всех типах автошкол, а также по водительскому составу.

Эта мера позволит максимально сократить коррупционные риски при получении водительских удостоверений, так как экзаменационные вопросы при тестировании будут задаваться в выборочном виде через специальную систему, и исключить возможность выбора билета экзаменаторами для проведения тестирования.

Глава правительства поручил Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Государственной регистрационной службой детально изучить вопрос выделения земельного участка под строительство ЦОН и внести соответствующие предложения в правительство.