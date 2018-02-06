13:45
-14
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Общество

Дело Аиды Саляновой. Адвокат напомнила о подставных свидетелях

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. В суде продолжаются прения.

Адвокат Рабига Сыдыкова заявила, что при проведении следственного эксперимента использовались подставные свидетели. Защита Аиды Саляновой утверждает, что в базе ГРС эти граждане не значатся. То есть этих людей просто не существует. 

Рабига Сыдыкова напомнила, что суд первой инстанции так и не вынес решение по ходатайству защиты и не пригласил для дачи показаний следователей, проводивших следственный эксперимент с участием несуществующих понятых.  

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление должностным положением. По версии следствия, она, будучи министром юстиции, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву. 

Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, когда младшей дочери Аиды Саляновой исполнится 14 лет. 
Ссылка:
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Аиды Саляновой. Обвинение упрекают в халтурном расследовании
Дело Аиды Саляновой. На процессе очередная словесная перепалка
Дело милиционеров, обвиняемых в пытках, приостановили
Суд Аиды Саляновой. Адвокату стало плохо, процесс перенесли
Милиционеров, выбивавших показания силой, осудили спустя семь лет
Суд Аиды Саляновой. Гособвинение просит для экс-министра юстиции 8 лет тюрьмы
Дело Аиды Саляновой. В суде разбираются с выдачей лицензии Алексею Елисееву
В суде по делу Аиды Саляновой заявляют о пытках
Дело Аиды Саляновой. В суде произошла словесная перепалка
Суд Аиды Саляновой. Адвокат просит отменить приговор первой инстанции
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
Бизнес
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции