Дело Аиды Саляновой. Адвокат напомнила о подставных свидетелях

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. В суде продолжаются прения.

Адвокат Рабига Сыдыкова заявила, что при проведении следственного эксперимента использовались подставные свидетели. Защита Аиды Саляновой утверждает, что в базе ГРС эти граждане не значатся. То есть этих людей просто не существует.

Рабига Сыдыкова напомнила, что суд первой инстанции так и не вынес решение по ходатайству защиты и не пригласил для дачи показаний следователей, проводивших следственный эксперимент с участием несуществующих понятых.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление должностным положением. По версии следствия, она, будучи министром юстиции, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву.

Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, когда младшей дочери Аиды Саляновой исполнится 14 лет.