Дело Аиды Саляновой. На процессе очередная словесная перепалка

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по уголовному делу в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Стороны продолжают прения.

Адвокат Рабига Сыдыкова попросила суд предоставить ей для ознакомления дополнительные пять томов уголовного дела. Изначально в деле их было семь. После разбирательства в первой инстанции, объем дела увеличился еще на пять томов. Юрист заявила, что их содержание ей и подзащитной неизвестно, и попросила дать время, чтобы изучить новые документы.

Но председатель судейской коллегии Ирина Воронцова призвала адвоката не нарушать процессуальные нормы и напомнила, что на этапе прений сторона защиты или обвинения не может запрашивать материалы, отказав удовлетворить ходатайство. Рабига Сыдыкова заявила, что обратится в Совет судей.

«Вы находитесь не на митинге. Выступайте в прениях, если готовы, конечно. Никто материалы дела вам не даст», — заявила Ирина Воронцова.

В зале поднялся шум. Присутствующие заявили о судилище.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, она в 2010 году, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Исполнение решение суда отсрочено на 12 лет, когда младшей дочери Аиды Саляновой исполнится 14 лет.