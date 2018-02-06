От энергетиков просят перерасчет за электроэнергию для жителей Бишкека

Депутаты Бишкекского городского кенеша просят энергетиков сделать бишкекчанам перерасчет за электроэнергию. Об этом заявлено сегодня на заседании очередной сессии.

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В повестку дня предложили включить вопрос о причинах и последствиях аварии на ТЭЦ. Лидер коалиции большинства Таалайбек Сагынов предложил рассмотреть вопрос не сегодня, а по итогам расследования межведомственной комиссии, но при этом обратиться в ОАО «Северэлектро» с просьбой перерасчета для жителей города Бишкека, поскольку напряжение в сети было низким.

«Да, у кого-то замерзли трубы, стояки, но это единичные случаи, и «Бишкектеплосеть» устраняет эти неполадки в штатном режиме», — сказал Сагынов.

Некоторые нардепы подчеркнули, что есть горожане, которые по 3-5 дней сидели без электричества, в результате аварии на теплоцентрали у людей полопались трубы, а кое-кто и сегодня остается без тепла. «Горожане требуют объяснений, куда истратили деньги и что планируется в будущем? Это будет неправильно, если мы сегодня этот вопрос не заслушаем, а перенесем на весну. В мае что-ли обсуждать?» — выступили депутаты.