Кыргызстанец прошел отборочный этап олимпиады «IT-Планета 2017/18»

Кыргызстанец Ислам Модонов прошел отборочный этап олимпиады «IT-Планета 2017/18» в конкурсе компании Oracle «Программирование: Java». Об этом сообщается на сайте олимпиады.

В рамках первого отборочного этапа пройдено 23 тысячи 637 онлайн-тестов по 9 конкурсам. Участники представляли 11 стран: Россию, Беларусь, Казахстан, Украину, Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Молдову и Чехию.

IT-Планета – это соревнования, направленные на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов IT-сферы.

Теперь 1 тысяче 596 студентам предстоит продолжить борьбу во втором этапе, который пройдет в дистанционной форме в марте 2018 года. Его задания будут представлять собой практические кейсы, разработанные работодателями.

Участие в соревнованиях — это шанс проявить себя в сфере информационных технологий. Для многих победителей — это возможность пройти производственную практику в ведущих компаниях или трудоустроиться, реализовать свои навыки и знания, пообщаться с высококлассными специалистами, обменяться опытом, быть включенным в базу данных перспективных и талантливых IТ-специалистов, получить дипломы, медали и ценные подарки от партнеров IТ-олимпиады.