13:46
-14
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Общество

Кыргызстанец прошел отборочный этап олимпиады «IT-Планета 2017/18»

Кыргызстанец Ислам Модонов прошел отборочный этап олимпиады «IT-Планета 2017/18» в конкурсе компании Oracle «Программирование: Java». Об этом сообщается на сайте олимпиады.

В рамках первого отборочного этапа пройдено 23 тысячи 637 онлайн-тестов по 9 конкурсам. Участники представляли 11 стран: Россию, Беларусь, Казахстан, Украину, Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Молдову и Чехию.

IT-Планета – это соревнования, направленные на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов IT-сферы.

Теперь 1 тысяче 596 студентам предстоит продолжить борьбу во втором этапе, который пройдет в дистанционной форме в марте 2018 года. Его задания будут представлять собой практические кейсы, разработанные работодателями.

Участие в соревнованиях — это шанс проявить себя в сфере информационных технологий. Для многих победителей — это возможность пройти производственную практику в ведущих компаниях или трудоустроиться, реализовать свои навыки и знания, пообщаться с высококлассными специалистами, обменяться опытом, быть включенным в базу данных перспективных и талантливых IТ-специалистов, получить дипломы, медали и ценные подарки от партнеров IТ-олимпиады.
Ссылка:
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека не может договориться с владельцами маршруток
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Фильм о Каба уулу Кожомкуле снимут в Кыргызстане. Ищут сценарий и режиссера
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Фильм «Ночная авария» включен в основной конкурс кинофестиваля в Дакке
Самые забавные фотографии животных 2017 года
Модный показ новогодних костюмов. Накануне года Собаки
Директором Национального центра по предупреждению пыток хотят быть 14 человек
Участник из Кыргызстана выиграл конкурс молодых исполнителей «Романсиада»
Глаз башни и кладбище XXI века: лучшие архитектурные фотографии года
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
Бизнес
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции