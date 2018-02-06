Учебное пособие по кыргызскому языку презентовали в Пекине

В посольстве Кыргызстана в КНР в Пекине презентовали учебное пособие по кыргызскому языку под редакцией почетного профессора Центрального университета национальностей Китая Ху Чжэньхуа. Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в КНР Азамат Усенов заявил, что «издание пособия является важным вкладом в стимулирование культурных контактов между Кыргызстаном и Китаем и укрепление дружественных связей между народами двух стран».

Профессор Ху Чжэньхуа отметил, что после того, как председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу «Один пояс, один путь», в Китае наблюдается рост желающих изучать центральноазиатские языки. Так и родилось это пособие.

Учебник подготовлен на базе опубликованного в 1995 году учебника «Курс обучения кыргызскому языку». В нем есть гимн Кыргызстана и краткое описание истории кыргызского народа.

Одно из главных направлений работы профессора — обучение и исследование языка и культуры кыргызского народа в Китае и Кыргызстане. Он опубликовал более 300 научных работ в соавторстве в Китае и за рубежом. Среди них «Исследование кыргызской языковой культуры», «Учебный курс кыргызского языка», «Пословицы кыргызского языка», «Перевод фрагментов первой главы эпоса «Манас» на китайский язык» и китайско-кыргызский словарь.

Ху Чжэньхуа является основоположником китайской кыргызологии, научным руководителем докторантуры Института языков и литературы национальных меньшинств Центрального университета национальностей, лауреатом ордена «Манас» III степени, почетным академиком Национальной академии наук Кыргызстана.