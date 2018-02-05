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Общество

Нападение на дочь депутата. Виновных не нашли до сих пор

Милиция продолжает поиск подозреваемых в нападении на дочь депутата оппозиционной фракции «Республика — Ата Журт» Кенжебека Бокоева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, не намечен даже круг подозреваемых. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Отметим, девушку пырнули ножом и отобрали у нее сумку. Она дала показания, но в интересах следствия их не разглашают.

В милиции отметили, что политическую мотивировку преступления исключают.  Напомним, преступление произошло 24 ноября. Два месяца милиция не может установить личность злоумышленников и выйти на их след. 
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