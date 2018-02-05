Суд Аиды Саляновой. Адвокату стало плохо, процесс перенесли

В Бишкеском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Суд перешел к прениям сторон.

Адвокат Аиды Саляновой Рабига Сыдыкова начала свое выступление с того, что в материалах уголовного дела не представлено ни одного доказательства вины ее подзащитной. Она отметила, что второй том начинается с объяснительных, и в нем же представлено личное дело главного свидетеля обвинения Жылдыз Мамбеталиевой на 85 страницах. Председатель судейской коллегии Ирина Воронцова попросила юриста говорить по существу.

Рабига Сыдыкова подчеркнула, что в суде первой инстанции ее постоянно перебивали, и попросила суд не прерывать речь.

В зале поднялся шум. Присутствующие потребовали от судьи дать адвокату возможность высказаться, а также заявили, что прокуроры не боятся Бога и не уважают закон. Отметим, гособвинение попросило отменить приговор первой инстанции и определить Аиде Саляновой наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и без отсрочки. В итоге Рабига Сыдыкова пожаловалась на плохое самочувствие и попросила отложить заседание. Слушание продолжится завтра, 6 февраля.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам тюрьмы с конфискацией иимущества. Решение об исполнении наказания должно вступить в силу через 12 лет, когда младшей дочери Саляновой исполнится 14.