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Общество

Суд Аиды Саляновой. Адвокату стало плохо, процесс перенесли

В Бишкеском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Суд перешел к прениям сторон. 

Адвокат Аиды Саляновой Рабига Сыдыкова начала свое выступление с того, что в материалах уголовного дела не представлено ни одного доказательства вины ее подзащитной. Она отметила, что второй том начинается с объяснительных, и в нем же представлено личное дело главного свидетеля обвинения Жылдыз Мамбеталиевой на 85 страницах. Председатель судейской коллегии Ирина Воронцова попросила юриста говорить по существу.

Рабига Сыдыкова подчеркнула, что в суде первой инстанции ее постоянно перебивали, и попросила суд не прерывать речь.

В зале поднялся шум. Присутствующие потребовали от судьи дать адвокату возможность высказаться, а также заявили, что прокуроры не боятся Бога и не уважают закон. Отметим, гособвинение попросило отменить приговор первой инстанции и определить Аиде Саляновой наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и без отсрочки.  В итоге Рабига Сыдыкова пожаловалась на плохое самочувствие и попросила отложить заседание. Слушание продолжится завтра, 6 февраля. 

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам тюрьмы с конфискацией иимущества. Решение об исполнении наказания должно вступить в силу через 12 лет, когда младшей дочери Саляновой исполнится 14. 
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