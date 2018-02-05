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Общество

Ситуация с ОРВИ и гриппом в Кыргызстане стабилизировалась

Ситуация с ОРВИ и гриппом в Кыргызстане стабилизировалась, сообщили в пресс-центре Минздрава.

По их данным, постепенный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями наблюдался с октября 2017 года. Дети до 14 лет составляли более 70 процентов из всех заболевших.

По оперативным данным, за пятую неделю (с 29 января по 4 февраля) по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ на 7,4 процента.

С октября по февраль в республике зарегистрировано 85 случаев гриппа.

В настоящее время во всех регионах республики организации здравоохранения продолжают профилактику гриппа и ОРВИ.
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