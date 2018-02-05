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Общество

Мать, избившую 3-летнего ребенка, намерены лишить родительских прав

Мать, избившую 3-летнего ребенка, намерены лишить родительских прав. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный специалист Ошского управления соцразвития Нурлан Закиров.

По его словам, сотрудники управления навестили ребенка в больнице.

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«Мальчик — 2015 года рождения, мать — 1994 года рождения, уроженка Кара-Кульджинского района Ошской области, проживает в селе Кара-Кульджа. Женщина не имеет паспорта и свидетельство о рождении ребенка, соответственно, не получала. Состояние ребенка стабильно тяжелое, результатов экспертизы еще пока нет. В случае если факт насилия будет доказан, то женщину лишат родительских прав. Мужа у нее нет, растила ребенка одна. О других родственниках информации у нас тоже пока нет», — сказал Нурлан Закиров.

Он добавил, что после восстановления ребенка переведут в Реабилитационный центр Оша (бывший дом ребенка).
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