В суде по делу Аиды Саляновой заявляют о пытках

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Стороны приступили к прениям.

Адвокат Чинара Джакупбекова попросила объявить перерыв на два часа, так как за час не успевает покормить грудного ребенка. Но председатель судейской коллегии Ирина Воронцова отказала и велела продолжать.

«Вы — самый строгий судья. Почему я должна все время унижаться и просить у вас дополнительное время? Вы нарушаете мои права», — заявила Чинара Джакупбекова.

А защитник Рабига Сыдыкова добавила, что это пытки.

Аида Салянова обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она, будучи министром юстиции, в 2010 году незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой исполнения решения сроком на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.