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Общество

Дело Аиды Саляновой. В суде произошла словесная перепалка

В Бишкекском городском суд рассматривается апелляционная жалоба на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Сегодня начались прения сторон.

Адвокат Рабига Сыдыкова потребовала от председателя судебной коллегии Ирины Воронцовой обеспечить полный состав суда. Вначале процесса обвинение было представлено двумя работниками прокуратуры, но после перерыва в зале находился только один. 

Рабига Сыдыкова обвинила Ирину Воронцову в нарушении норм УПК и заявила отвод. Судья отказалась его рассмотреть, мотивируя тем, что идут прения и призвала Сыдыкову не демонстрировать  публично свою юридическую безграмотность. 

Аида Салянова обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, она незаконно возобновила, будучи министром юстиции, адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.  

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества и с отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. 
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