Суд Аиды Саляновой. Адвокат просит отменить приговор первой инстанции

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Сегодня в суде начались прения сторон.

Адвокат Чинара Джакупбекова заявила, что следует рассмотреть вопрос о соответствии судьи райсуда Куванычбека Касымбекова, который рассматривал дело Аиды Саляновой. По словам представителя защиты, Куванычбек Касымбеков не был ознакомлен с материалами и думал, что речь идет о поддельной подписи, а не о законности возобновления лицензии.

Чинара Джакупбекова считает, что приговор первой инстанции следует отменить, причем не просто как неправомерный и необъективный, а как непрофессиональный.

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества и с отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.