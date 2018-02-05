Дело Аиды Саляновой. В городском суде начались прения сторон

В Бишкекском городском суде рассматривается апелляционная жалоба на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Суд приступил к прениям сторон. Адвокат Чинара Джакупбекова отметила, что ни одного доказательства вины ее подзащитной нет. Дело сфальсифицировано. Она добавила, что Алексей Елисеев не был осужден и мог заниматься адвокатской деятельностью на тот момент, когда Аида Салянова, будучи главой Минюста в июне 2010 года продлила ему лицензию.

Представитель защиты подчеркнула — решение о возобновлении лицензии принимала квалификационная комиссия, председателем которой была главный свидетель обвинения и заместитель министра юстиции на тот период Жылдыз Мамбеталиева, а не лично Аида Салянова.

«Да, Елисеев находился на тот момент в розыске, но это не основание для отказа в возобновлении лицензии. Что же касается утери личного дела Елисеева, так опять же — при чем тут Аида Салянова? Она не была тогда уже министром юстиции. Получается, что доказательства, представленные следствием как вещественные, таковыми не могут являться», — сказала Чинара Джакупбекова.

Аида Салянова приговорена райсудом к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения решения сроком на 12 лет — до момента, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.