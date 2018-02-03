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Общество

В Чуйской области сменили двух начальников внутренних дел

В Чуйской области сменили двух начальников внутренних дел, сообщили в пресс-службе МВД КР.

По ее данным, согласно поданному рапорту, приказом МВД освобождены от занимаемых должностей начальник ОВД города Токмака Чуйской области М.Чойбеков и начальник Панфиловского РОВД Чуйской области Т.Нусупов.

Начальником ОВД Панфиловского района Чуйской области назначен подполковник милиции Тилек Омуралиев, ранее работавший начальником отдела службы по противодействию экстремизму и нелегальной миграции УВД Нарынской области.

Начальником ОВД города Токмака Чуйской области стал подполковник милиции Жалил Садыков, ранее работавший начальником службы криминальной милиции УВД Таласской области.
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