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Общество

Развиваем регионы. Появится 30 новых инновационных школ

В Кыргызстане появится 30 новых инновационных школ в рамках развития регионов, сообщает Министерство образования и науки.

По данным ведомства, в 18 объектах уже начаты ремонтные работы.

При поддержке проекта Азиатским банком развития все школы обеспечат комплектами лабораторного оборудования по естественно-научным предметам, учебно-методическими комплектами, новой техникой. Будут созданы мультимедийные классы.

Ремонт также начат в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. В рамках проекта создадут условия для комфортного обучения учителей, аудитории оснащат новейшим мультимедийным оборудованием и мебелью.

Параллельно с ремонтными работами ведется разработка online модулей для дистанционного обучения учителей.

Работы проводятся в рамках реализации указа президента КР «Об объявлении 2018-го Годом развития регионов».
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