Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 февраля утром пасмурно, возможен снег. Воздух прогреется до −4...0 градусов. День увеличился до 10 часов 5 минут: восход Солнца в 8.13, заход в 18.18.

Люди, которые меняли мир

Родился Яков Штоффер

4 февраля 1906 года в Минской губернии Российской империи родился российский театральный художник Яков Штоффер. В 1928 году окончил Художественный институт в Киеве.

Один из основателей театрально-декорационного искусства в Кыргызстане и один из создателей первого национального кыргызского балета «Анар».

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Родился Чолпонбек Базарбаев

Фото из Интернета. Чолпонбек Базарбаев

В 1949 году в селе Чолпон Кочкорского района в семье служащих родился знаменитый кыргызский артист балета. Народный артист СССР (1982). В 2004 году его имя присвоено Бишкекскому хореографическому училищу, которое он окончил.

Памятные даты

Звание Героя Кыргызской Республики присвоено Тугельбаю Сыдыкбекову, Чингизу Айтматову и Тургунбаю Садыкову

4 февраля 1997 года патриарху кыргызской литературы Тугельбаю Сыдыкбекову, великому писателю Чингизу Айтматову и скульптору Тургунбаю Садыкову за выдающийся вклад в сокровищницу духовной культуры кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности присвоены звания Героев Кыргызской Республики.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года. Цель — привлечь внимание общественности к глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания и значительно снизить смертность от рака.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70 процентам онкологических больных. В среднем только 30 процентов нуждающихся пациентов из России получают лучевую терапию.

Куда сходить

Культура

— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова продолжается выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути».

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.

— В 18.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится шоу санкт-петербургского театра «Искушение» «Под дождем III: Признание в любви».

В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра. Программа меняется из раза в раз, добавляются новые номера, меняется структура шоу. Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого номера всегда индивидуальны. В финале номера исполняются под потоками воды.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Китайском Тайбэе пройдет второй тур чемпионата Азии по футзалу, группа D.

Играют сборные Иордании и Кыргызстана.

Иорданцы, как и ливанцы, не входят в азиатскую элиту футзала, и в игре с ними наши выглядят фаворитами.

— В Бишкеке состоится второй тур Открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам.

Соревнования состоят из десяти туров. Дебютный состоялся в январе.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.