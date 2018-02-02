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Общество

Верховный суд вернул в колонию еще одного криминального авторитета

Верховный суд отменил решение о переводе Самарбека Жолдошева, который состоит на учете как член ОПГ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

Уточняется, что Ысык-Атинский районный суд вынес решение о переводе Жолдошева из ИК-3 в колонию-поселение. Однако постановление обжаловали в вышестоящей инстанции.

«После того как суд вынес постановление о переводе, Самарбека Жолдошева сначала перевели в больницу при ИК-47. Позже решение обжаловали в вышестоящей инстанции. По решению Верховного суда перевод Жолдошева в колонию-поселение отменен», — сообщили в ГСИН.

Напомним, Самарбека Жолдошева перевели в колонию-поселение на неотбытый им срок — 4 года и 4 месяца.

Самарбек Жолдошев, по оперативным данным МВД, является приближенным активного члена ОПГ Чингиза Жумагулова, которому Верховный суд отменил условно-досрочное освобождение и вновь вернул в колонию.
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