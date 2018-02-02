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Общество

Запрет на пополнение мобильного кошелька с баланса. Ваше мнение?

Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение поправки в положение об электронных деньгах. Регулятор предлагает запретить возможность пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона. Мобильные операторы против.

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Нацбанк отмечает, что не запрещает деятельность, связанную с электронными деньгами, при условии соблюдения действующих норм законодательства Кыргызстана.  При этом видит некоторые риски. В том числе регулятор смущает, что фактически лицевой счет абонента мобильной связи обладает функциями, позволяющими собирать и хранить денежные средства пользователя. При этом деньги поступают и находятся в распоряжении самих операторов мобильной связи.

Кроме того, Нацбанк считает, что сотовым операторам не удалось идентифицировать своих абонентов. А это может быть опасно, поскольку возможны случаи финансирования терроризма.

Директор Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев выступил с критикой в адрес НБ КР. 

Нам непонятна позиция Национального банка. Запретительные меры — крайние. Их используют в исключительных случаях. Гораздо эффективнее было бы пойти на диалог и принять решение, которое устроит все стороны.

Айбек Куренкеев

Регулятор сотовых компаний — Госкомитет информационных технологий и связи не согласен с позицией Нацбанка. Более того, здесь считают, что НБ КР нарушает Конституцию, ограничивая граждан в их правах и свободах. Точку в вопросе должен поставить парламент.

А что вы думаете по этому поводу?

Поддерживаете ли вы запрет на пополнение мобильного кошелька с баланса?

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