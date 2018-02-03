Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 февраля пасмурно и возможен снег. Воздух прогреется до −2...+2 градусов. День увеличился до 10 часов 3 минут: восход Солнца в 8.14, заход в 18.17.

Люди, которые меняли мир

Родился Александр Зайцев

3 февраля 1935-го (83 года) в городе Кызыл-Кие Ошской области в семье служащего родился поэт Александр Зайцев.

Рано лишившись родителей, воспитывался во Фрунзе у дедушки. Трудовую биографию начал в 1951 году слесарем-наладчиком на заводе. С 1957 года работал слесарем-сборщиком на заводе сельхозмашиностроения, а с 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» этого завода.

Перевел на русский язык книгу А.Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Т.Шамшиева, Т.Самудинова, М.Ааматова.

Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972 году.

Памятные даты

Салижану Шарипову присвоено звание Героя Кыргызской Республики

Случилось это 3 февраля 1998 года. Звание присвоено за личное мужество и патриотизм при освоении космического пространства.

Отметим, с 23 по 31 января 1998 года в качестве специалиста полета шаттла Endeavour STS-89 уроженец Кыргызстана Салижан Шарипов совершил свой первый полет в космос. Основной задачей была стыковка со станцией «Мир» и замена американского члена экипажа.

Продолжительность полета составила 8 суток 19 часов 46 минут 54 секунды.

Второй космический полет он совершил в 2004 году в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции Салижан Шарипов совершил два выхода в открытый космос.

У кого намечаются тои

День рождения празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбек. Ему сегодня 37. Родился будущий нардеп в городе Караколе Иссык-Кульской области.

С 2012 года является первым вице-президентом федерации борьбы Кыргызской Республики.

С 2013 года — вице-президент Азиатского Совета по спортивной борьбе AAWC.

Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

Куда сходить

Культура

— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова продолжается выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути».

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.

— В 11.00 в ТЦ Asia Mall пройдет «Всемирный день платка».

Мероприятие от исламского журнала «Умма». Вас ждут:

— мотивационные выступления;

— бесплатные мастер-классы по завязыванию платка и рукоделию;

— мехенди от лучших мастеров Бишкека;

— креативные фото-стенды;

— викторины;

— конкурсы;

— ценные подарки.

Вход свободный.

— В 12.00 в «Асанбай Центре» начинается выставка Всеволода Демидова «Третье полушарие».

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перфомансов, хэппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.

— В 18.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится шоу санкт-петербургского театра «Искушение» «Под дождем III: Признание в любви».

В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра. Программа меняется из раза в раз, добавляются новые номера, меняется структура шоу. Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого номера всегда индивидуальны. В финале номера исполняются под потоками воды.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бразилии пройдут международные соревнования UFCFightNight 125 по смешанным единоборствам.

Читайте по теме UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко

В программе 12 поединков среди бойцов-профессионалов. В весовой категории 56 килограммов запланирован рейтинговый бой между Валентиной Шевченко и Присциллой Качоэйрой (Бразилия).

Для уроженки Кыргызстана это будет дебют в данном весе: ранее в состязаниях под эгидой UFC она билась в весе 61 кг и была претендентом на чемпионский пояс.

— В городе Канте состоится четвертый тур зимнего первенства по футболу.

Играют:

— «Абдыш-Ата-2» — «Бостери»,

— «Дордой-2» — «Ынтымак»,

— «Наше» — «Алга-Чуй»,

— «Живое» — ФЦ.

Это предпоследний тур предварительного этапа. Турнир имеет важное значение для команд-участниц перед стартом очередного сезона.

— В Бишкеке во дворце спорта имени Кожомкула начинаются соревнования WinterCup 2018 по баскетболу 3×3.

Медали разыгрывают в трех возрастных группах: девушки (старше 16 лет), юноши (до 18 лет) и мужчины (старше 18 лет). Это первый турнир по данному виду спорта в сезоне-2018 в Бишкеке.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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