Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 февраля пасмурно и возможен снег. Воздух прогреется до −2...+2 градусов. День увеличился до 10 часов 3 минут: восход Солнца в 8.14, заход в 18.17.
Люди, которые меняли мир
Родился Александр Зайцев
3 февраля 1935-го (83 года) в городе Кызыл-Кие Ошской области в семье служащего родился поэт Александр Зайцев.
Рано лишившись родителей, воспитывался во Фрунзе у дедушки. Трудовую биографию начал в 1951 году слесарем-наладчиком на заводе. С 1957 года работал слесарем-сборщиком на заводе сельхозмашиностроения, а с 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» этого завода.
Перевел на русский язык книгу А.Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Т.Шамшиева, Т.Самудинова, М.Ааматова.
Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972 году.
Памятные даты
Салижану Шарипову присвоено звание Героя Кыргызской Республики
Случилось это 3 февраля 1998 года. Звание присвоено за личное мужество и патриотизм при освоении космического пространства.
Отметим, с 23 по 31 января 1998 года в качестве специалиста полета шаттла Endeavour STS-89 уроженец Кыргызстана Салижан Шарипов совершил свой первый полет в космос. Основной задачей была стыковка со станцией «Мир» и замена американского члена экипажа.
Продолжительность полета составила 8 суток 19 часов 46 минут 54 секунды.
Второй космический полет он совершил в 2004 году в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции Салижан Шарипов совершил два выхода в открытый космос.
У кого намечаются тои
День рождения празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбек. Ему сегодня 37. Родился будущий нардеп в городе Караколе Иссык-Кульской области.
С 2012 года является первым вице-президентом федерации борьбы Кыргызской Республики.
С 2013 года — вице-президент Азиатского Совета по спортивной борьбе AAWC.
Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.
Куда сходить
Культура
— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова продолжается выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути».
Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.
— В 11.00 в ТЦ Asia Mall пройдет «Всемирный день платка».
Мероприятие от исламского журнала «Умма». Вас ждут:
— мотивационные выступления;
— бесплатные мастер-классы по завязыванию платка и рукоделию;
— мехенди от лучших мастеров Бишкека;
— креативные фото-стенды;
— викторины;
— конкурсы;
— ценные подарки.
Вход свободный.
— В 12.00 в «Асанбай Центре» начинается выставка Всеволода Демидова «Третье полушарие».
Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перфомансов, хэппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.
— В 18.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится шоу санкт-петербургского театра «Искушение» «Под дождем III: Признание в любви».
В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра. Программа меняется из раза в раз, добавляются новые номера, меняется структура шоу. Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого номера всегда индивидуальны. В финале номера исполняются под потоками воды.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— В Бразилии пройдут международные соревнования UFCFightNight 125 по смешанным единоборствам.
В программе 12 поединков среди бойцов-профессионалов. В весовой категории 56 килограммов запланирован рейтинговый бой между Валентиной Шевченко и Присциллой Качоэйрой (Бразилия).
Для уроженки Кыргызстана это будет дебют в данном весе: ранее в состязаниях под эгидой UFC она билась в весе 61 кг и была претендентом на чемпионский пояс.
— В городе Канте состоится четвертый тур зимнего первенства по футболу.
Играют:
— «Абдыш-Ата-2» — «Бостери»,
— «Дордой-2» — «Ынтымак»,
— «Наше» — «Алга-Чуй»,
— «Живое» — ФЦ.
Это предпоследний тур предварительного этапа. Турнир имеет важное значение для команд-участниц перед стартом очередного сезона.
— В Бишкеке во дворце спорта имени Кожомкула начинаются соревнования WinterCup 2018 по баскетболу 3×3.
Медали разыгрывают в трех возрастных группах: девушки (старше 16 лет), юноши (до 18 лет) и мужчины (старше 18 лет). Это первый турнир по данному виду спорта в сезоне-2018 в Бишкеке.
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
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