Около семи тысяч боевиков «Исламского государства» насчитали в Афганистане

Около семи тысяч боевиков и несколько тысяч «резервистов» «Исламского государства» (ИГИЛ) действуют в настоящее время в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, собщило РИА «Новости».

«Мы следим за генезисом афганского крыла ИГИЛ за последние три года. Их число еще не дотягивает до талибов, которых 60-70 тысяч под ружьем. По нашим оценкам, у игиловцев около 7 тысяч активных боевиков, не считая нескольких тысяч резервистов», — заявил чиновник.

По его словам, выявление таких резервистов — сложная задача, к тому же их не выявляет никто «из тех, кому это положено, будь то афганское правительство или стоящие там иностранные войска», а это дело серьезное.