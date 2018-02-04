Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?

Нередко сотрудники милиции останавливают граждан и просят показать документы. А вот как нужно действовать в такой ситуации, знают немногие. Почему вы заинтересовали милиционера и как долго вас могут продержать в отделении, рассказали ИА «24.kg» в ГУВД Бишкека.

1 На каком основании сотрудник милиции может остановить меня на улице? Сотрудник милиции может задержать любого человека для установления его личности, даже если он не совершает административного правонарушения. Однако должностное лицо не имеет права без каких-либо оснований задерживать человека, если тот предъявил документ, удостоверяющий личность.

2 Какие документы я должен показать? Документы, удостоверяющие личность: паспорт, военный или студенческий билет, водительское удостоверение и так далее.

3 Какие права у меня есть в такой ситуации? Гражданин вправе знать причину остановки или проверки документов. Он также может попросить милиционеров представиться и предъявить служебное удостоверение, назвать место работы и должность. При необходимости позвонить в Службу «102» или на телефон доверия (0312)486453, а также родным или близким.



По требованию должностных лиц и граждан патрульный милиционер обязан назвать свои фамилию и место работы, предъявить служебное удостоверение. Закон обязывает сотрудников милиции проявлять уважение к гражданам и предъявлять документы по требованию.

4 Могу ли я отказаться показывать документы? Нет, при проверке вы должны показать имеющиеся при себе документы, удостоверяющие личность. В противном случае сотрудник милиции может задержать вас до установления личности.

5 А что, если сотрудник милиции попросил пройти с ним в отделение, но при этом не объяснил конкретных причин? Следует попросить сотрудников представиться и предъявить служебное удостоверение, назвать место работы и должность. Попросить сообщить причину задержания. Если сотрудник милиции настаивает на том, чтобы гражданин последовал с ним в РОВД для проверки личности, нужно ему подчиниться. При этом человек имеет право позвонить и сообщить об этом своим родным и близким.