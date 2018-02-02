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Общество

Кыргызстанцы без лекарств не останутся

Кыргызстанцы не останутся без лекарств, коллапса не будет. Об этом сообщила сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg» представитель Департамента лекарственного обеспечения и медтехники Мариям Джанкорозова.

По ее словам, опасения активистов напрасны, и новый Закон «Об обращении лекарственных средств» вступит в силу 15 февраля.

«Проблемы будут всегда. Законодательство будет меняться, ничего нет совершенного. Но если сравнить новый закон с действовавшим, то новый более прогрессивный», — считает она.

Я не скажу, что в области законодательства у нас очень сильный потенциал. Экспертный пул в стране ограничен: это узкая область.

Мариям Джанкорозова
«Процесс разработки подзаконных актов идет очень интенсивно, к 15 февраля надеемся принять четыре документа. Всего необходимо разработать 16 актов. Делаем все, что от нас зависит. Документы готовятся к отправке в Минюст», — сказала Мариям Джанкорозова, пояснив, почему документы идут очень медленно.

«Это технически сложно, документы огромных объемов. Мы же хотим получить документы хорошего качества, чтобы они реально работали, и у людей не было проблем», — отметила она.
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